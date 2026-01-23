В Петербурге планируют ввести платный въезд автомобилей в центр города

Монголия представила форму сборной для зимних Олимпийских игр
Сабрина Карпентер и Сет Роген появились в трейлере нового «Маппет-шоу»
В Мексике арестовали экс-участника Олимпийских игр. Его разыскивали более 10 лет
Лина Хиди и Хлоя Файнем появятся в фильме «Красный, белый и королевский синий 2»
Cеть Rendez-Vous прокомментировала скандальную поездку в Куршевель
Врачи в Подмосковье нашли в ухе пациента берушу, застрявшую там два года назад
В Екатеринбурге одобрили снос здания с надписью «Кто мы, откуда, куда мы идем?»
На Аляске студент съел фотографии на выставке, потому что их создали с помощью ИИ
Никосия выбрана лучшим культурным направлением Европы в 2026 году
В Госдуму внесут законопроект о запрете имитации человеческого голоса при звонках
Бабушка дизайнера Симона Порта Жакмюса стала первым амбассадором бренда Jacquemus
Софи Тернер рассказала, что не собирается смотреть «Рыцаря Семи Королевств»
В Петербурге просят разработать меры по снижению влияния реагентов на животных
Появился треклист нового альбома Гарри Стайлза «Kiss All the Time. Disco Occasionally»
Чемпионат Европы по фехтованию перенесли во Францию, так как Эстония не хотела давать визы россиянам
«Рыцарь Семи Королевств» — самый высоко оцененный сериал вселенной «Игры престолов»
Умер бас-гитарист Scorpions Фрэнсис Буххольц
Arctic Monkeys выпустили песню спустя четыре года молчания
Crocs выпустят обувь в форме LEGO
Южная Корея первой в мире приняла закон об искусственном интеллекте
55 тонн мандаринов купили москвичи на городских ярмарках за два месяца
Сражения на световых мечах в трейлере сериала «Дарт Мол: Повелитель теней»
В одной из школ Якутска появился робот-официант
ЛДПР анонсировала создание собственной криптовалюты — «Жириновский-койн»
Посещаемость московских музеев и выставок выросла на 30% за 2025 год
Женщины в России чаще заказывают готовые салаты, а мужчины — бургеры
Приквел «Игры престолов» «Рыцарь Семи Королевств» стартовал с рекордным показателем для HBO Max
Netflix закрыл сериал «Покинутые» с Леной Хеди и Джиллиан Андерсон после первого сезона

В Петербурге планируют ввести платный въезд автомобилей в центр города

Фото: GottaGetRaw/Pixabay

В Петербурге планируют ввести платный въезд автомобилей в центр города. Об этом заявил председатель Заксобрания города Александр Бельский в интервью ТАСС.

По его словам, плата за въезд в центр — неизбежное будущее Петербурга. Политик выступает за тестовое введение ее и считает, что эта мера может снизить нагрузку на здания и дороги в исторической части мегаполиса.

«Да, конечно, если будет проводиться эксперимент, я бы настаивал на том, чтобы Петербург был в него включен. Потому что есть мировой опыт, который показывает, что ситуация в городе может очень серьезно измениться в связи с платным въездом в центр», — пояснил Бельский.

Он напомнил, что для города важно снизить нагрузку на инфраструктуру. «Я уже не говорю об экологической ситуации, потому что с точки зрения тех вредных веществ, которые оседают в центре города на уровне 20-50 сантиметров от дорожного полотна, — там практически вся таблица Менделеева», — добавил депутат.

Бельский подчеркнул, что введение системы дифференцированных тарифов на платную парковку уже позитивно сказалось на ситуации в городе. «В Центральном районе, по-моему, трафик уменьшился на 12%, а в Адмиралтейском — на 10%», — сказал он.

