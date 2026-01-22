Объявлены номинанты «Оскара-2026»
Сыгравшие хоккеистов актеры сериала «Жаркое соперничество» поучаствуют в эстафете олимпийского огня
Российские полярники вырастили арбузы на станции «Восток»
Полина Лурье продолжит судиться с Ларисой Долиной
Battlefield 6 — самая продаваемая игра 2025 года в США
Пилоту, посадившему самолет в поле под Новосибирском, предъявили иск на 118 млн рублей
В Великобритании на аукционе продали два акварельных рисунка Адольфа Гитлера
Сценарий к фильму о Бэтмене напишет Кристина Ходсон, известная по «Хищным птицам»
Лайза Миннелли использовала ИИ для своей первой песни за 13 лет
В НАСА отреагировали на слухи об исчезновении гравитации на Земле летом 2026 года
Уилл Смит признался, что «почти умер» на съемках шоу «Pole to Pole»
Талисманом сборной России на Олимпийских играх станет мишка образца 1980 года
Бесплатные пешеходные экскурсии в Астрахани с 2026 года сделали круглогодичными
Фестиваль каш пройдет в Псковской области
Дастин Хоффман и Лео Вудолл в трейлере триллера «Настройщик»
Джеймс Кэмерон объяснил, почему он переехал из США в Новую Зеландию
Показываем локализованный трейлер «Нюрнберга» — драмы с Расселлом Кроу, которая выходит в прокат РФ
«Теремок» запустит барные форматы
Экранизация книги Ольги Примаченко «К себе нежно» выйдет накануне 8 Марта
Актер, сыгравший молодого Шелдона Купера, поделился радостью от встречи с Билли Айлиш
Москвичам пообещали похолодание и новые снегопады
В Москве и Пекине отпразднуют китайский Новый год и Масленицу
У древнейших позвоночных обнаружили вторую пару глаз
Рейчел МакАдамс и Дилан О’Брайен разводят костер в отрывке из хоррора «На помощь!»
Теннисистка Арина Соболенко стала амбассадором Gucci
Сериал «Эль» по мотивам «Блондинки в законе» выйдет 1 июля
ДНК-тест подтвердил, что найденное в Босфоре тело принадлежит пловцу Свечникову
Автошколы в России призывают провести реформы в области обучения вождению

Apple возглавила рейтинг самых дорогих брендов мира

Фото: Laurenz Heymann/Unsplash

Компания Apple возглавила рейтинг самых дорогих брендов мира, который составила консалтинговая фирма Brand Finance. По подсчетам, стоимость технологического гиганта составила 607,6 млрд долларов.

Apple подорожала на 6%. Еще более внушительного роста добилась Microsoft: она оказалась на второй строчке списка со стоимостью 565,2 млрд. Третье место в перечне получил Google, который оценили в 433,1 млрд долларов.

Следом за тройкой лидеров расположилась Amazon, которая стоит 369,9 млрд. Пятерку замкнула Nvidia с 184,3 млрд — она обошла подорожавший почти вдвое TikTok, Walmart, Samsung и Facebook*. В прошлом году компания была лишь девятой.

Аналитики признали YouTube самым сильным брендом в мире, а китайский WeChat — вторым. Microsoft обошел по силе бренда (его измеряли с помощью индекса BSI) Google и LEGO и занял третью позицию.

Более половины наиболее ценных брендов оказались из США, 15% — из Китая, еще 5,6% — из Германии. Россия не вошла в топ-10 стран с наибольшим числом ценнейших мировых брендов.

* Facebook принадлежит Meta, признанной в России экстремистской организацией, ее деятельность в стране запрещена.

Расскажите друзьям