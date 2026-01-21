Рейчел МакАдамс из «Дрянных девчонок» получила звезду на Аллее Славы в Голливуде

A$AP Rocky объявил даты своего мирового тура «Don’t Be Dumb World Tour»
Синоптик: 20-градусные морозы продержатся в Москве до середины следующей недели
Анна и Михаил — самые популярные имена детей, родившихся в Москве в 2025 году
Миллионеры и миллиардеры просят мировых лидеров повысить налоги для сверхбогатых людей
Лора Доннелли сыграет с Майклом Фассбендером в сериале «Кеннеди» от Netflix
Мэделин Клайн присоединится к Глену Пауэллу в комедии Джадда Апатоу
Майка Монро и Пол Дано сыграют в романтическом триллере «Вегас: история любви»
Леа Сейду снимется с Майки Мэдисон в экранизации «Маски Красной смерти» Эдгара Аллана По
«Детям позволено ошибаться»: Дэвид Бекхэм заявил, что пытался научить детей пользоваться соцсетями
Финал игровой саги Life is Strange: Reunion выйдет в конце марта
Шереметьево поучаствует в аукционе на покупку Домодедово
Аманда Сейфрид заявила, что ее не заботит победа на «Оскаре»
«Литфонд» выставит на торги редкую карту России и план Москвы XVII века
Новый фильм Laika «Дикий лес» выйдет в прокат в октябре 2026 года
Vogue спрогнозировал популярность regencycore — одежды в духе XIX века
Nintendo и Sega поссорились из‑за расположения ног Соника на обложке кроссовера
В Босфоре нашли тело мужчины — предположительно, это пропавший в августе российский пловец Свечников
Стивен Грэм и Андреа Райсборо держат на цепи сына в трейлере триллера «Heel»
Джоди Фостер в роли психиатра в трейлере фильма «Частная жизнь»
Четыре из пяти работников считают, что ИИ повлияет на их повседневные задачи
Viktor&Rolf создали коллекционную куклу Золушку в платье с надписью «I came, I saw, I left early»
ChatGPT смог набрать высший балл по девяти предметам на вступительном экзамене в вузы
В Китае братья-близнецы женились на сестрах-близнецах. На свадьбе были их дяди-близнецы
Глава британской киносети призвала сокращать хронометраж фильмов для привлечения зрителей
Бруно Марс выступил в Roblox, собрав более 12 млн игроков
«Приключение» Антониони вернется в российские кинотеатры в 4K-реставрации
«Иллюзия обмана-3» вышла в российских онлайн-кинотеатрах
Австрийская корова научилась чесать себя палкой и удивила ученых

Рейчел МакАдамс из «Дрянных девчонок» получила звезду на Аллее Славы в Голливуде

Фото: Alberto E. Rodriguez/Getty Omages

Рейчел МакАдамс стала обладательницей именной звезды на голливудской Аллее Славы. Об этом сообщает E! News.

Поддержать актрису пришли ее партнер Джейми Линден и сестра Кейлин, а также коллеги Доналл Глисон («Бойфренд из будущего»), Дилан О’Брайен («Пришлите помощь») и Сэм Рейми («На помощь!»). В 2014 года МакАдамс была удостоена звезды на канадской Аллее Славы в Торонто.

Артистка снялась более чем в 40 проектах в кино и на телевидении. Она известна по фильмам «Клятва», «Дрянные девчонки», «Дневник памяти», «Шерлок Холмс». Недавно звезду на голливудской Аллее Славы уже получили Джессика Честейн, Лорен Грэм, Наоми Уоттс и Роберт Инглунд.

30 января состоится премьера картины с Рейчел МакАдамс «На помощь!». Лента, которую срежиссировал Сэм Рейми, описывается как мрачно-комедийный психологический триллер. Он расскажет о Линде Лиддл и ее невыносимом начальнике Брэдли Престоне.

Расскажите друзьям