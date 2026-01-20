Торги по продаже аэропорта Домодедово не состоялись

Аукцион по продаже аэропорта Домодедово, назначенный на 20 января, не состоялся, следует из данных площадки торгов «РТС-Тендер».
На торги была подана единственная заявка — от индивидуального предпринимателя Евгения Богатого. Но комиссия не допустила его до процедуры, так как он предоставил не все документы.
О том, что московский аэропорт Домодедово продадут на аукционе, стало известно 12 января. Стартовую цену на лот определили в 132,266 млрд рублей. Задаток должен был составить 26,45 млрд рублей, шаг аукциона — 1%, или 1,322 млрд.
Желающие купить собственность могли подать заявки с 13 января до 18.00 19 января. Сделку планировалось оформить в течение пяти дней после подведения итогов торгов.
Ранее Домодедово принадлежало предпринимателю Дмитрию Каменщику. Летом 2025 года Арбитражный суд Московской области по иску Генпрокуратуры конфисковал аэропорт в доход государства.