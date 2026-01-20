«Эксмо» запустило молодежное издательство Soda Press. Оно заменит Popcorn Books
Ученые засняли, как дышат растения
Аналитики назвали самые дорогие покупки, которые сделали россияне в новогодние праздники
Суд запретил продавать маски с лицом Сергея Безрукова
Комедийный хоррор «Убойные каникулы» выйдет в России в повторный прокат
Работа над «Суперсемейкой-3» начнется в марте
Группа «СБПЧ» выпустила клип на песню «Вечный взрыв», съемки которого продлились 10 лет
OpenAI планирует представить свой первый гаджет в 2026 году
«Я не хочу примирения с моей семьей»: сын Бекхэмов обвинил родителей во лжи ради имиджа
Принц Гарри, Элтон Джон и Элизабет Херли подали в суд на Daily Mail
Молдова запустила процесс выхода из СНГ
Роспатент закрепил за Нижним Новгородом бренд «Столица закатов»
Новосибирские волонтеры открыли пункты обогрева для бездомных животных
У Джоди Фостер до сих пор сохранились шрамы от нападения льва на съемках в детстве
«Каштанка», «Шинель» и «Муму»: россияне назвали самые грустные произведения русской литературы
В России выпустят в повторный прокат хоррор «Другие» с Николь Кидман
В Кунцево начали строить небоскреб на месте бывшего кинотеатра «Брест»
Netflix показал трейлер документального сериала о Take That
Российские авиакомпании расконсервируют списанные самолеты
В «Яндекс Картах» появилась возможность транслировать геолокацию в реальном времени
Стивен Грэм потерял «Золотой глобус» через несколько часов после его получения
«Аэрофлот» выплатил сотрудникам почти миллиард рублей из‑за нарушения трудовых норм
Collider выбрал лучшие фильмы-антиутопии
В России разработали способ диагностики депрессии по голосу
Российский фотограф Игорь Клепнев снял A$AP Rocky
Создатель «Рыцаря семи королевств» объяснил туалетную сцену в дебютной серии
Названы авиамаршруты, на которых чаще всего трясло самолеты в 2025 году
Количество ПВЗ в России выросло почти на 45% за год

«Кион»: «Малхолланд-драйв» — самый обсуждаемый россиянами в соцсетях фильм Дэвида Линча

Фото: «Иноекино»

«Малхолланд-драйв» стал самым упоминаемым в российских соцсетях фильмом Дэвида Линча. За период с июля 2025-го по январь 2026 года о картине написали более 10 000 раз. Такие данные приводят онлайн-кинотеатр «Кион» и агентство Sidorin Lab в исследовании, приуроченном к 80-летию режиссера. С результатами ознакомилась «Афиша Daily».

Вслед за «Малхолланд-драйв» идут сериал «Твин Пикс» (8401 упоминание) и фильм «Человек-слон» (6987). Личность самого Линча упоминается еще чаще — 42 300 раз.

Исследование показывает, что аудитория Линча в России отличается от общей аудитории любителей триллеров. Если о жанре активнее пишут женщины (70,4% упоминаний), то обсуждают работы Линча чаще мужчины (60,3%). Ядро его поклонников составляют зрители 35–44 лет.

Географически обсуждение сконцентрировано в культурных столицах: на Москву приходится 21,57% всех упоминаний, на Санкт-Петербург — 15,46%. В сумме эти два города формируют 37% всего российского цифрового обсуждения режиссера.

Дэвид Линч скончался 16 января 2025 года в возрасте 78 лет.  Летом 2024 года он рассказал, что ему диагностировали эмфизему легких из‑за курения на протяжении всей жизни. Режиссер не мог передвигаться без кислородной маски, но не планировал уходить на пенсию.

Расскажите друзьям