«Малхолланд-драйв» стал самым упоминаемым в российских соцсетях фильмом Дэвида Линча. За период с июля 2025-го по январь 2026 года о картине написали более 10 000 раз. Такие данные приводят онлайн-кинотеатр «Кион» и агентство Sidorin Lab в исследовании, приуроченном к 80-летию режиссера. С результатами ознакомилась «Афиша Daily».