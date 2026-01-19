Принц Гарри, Элтон Джон и Элизабет Херли подали в суд на Daily Mail

Принц Гарри ранее уже судился с таблоидами. В 2024 году владельцы Daily Mirror выплатили ему компенсацию по делу о взломе телефонов. В январе 2025 года на выплату согласилась и News Group Newspapers, принадлежащая Руперту Мердоку — она выпускает газету The Sun, а ранее и News of the World.