В Голливуде хотят экранизировать эссе Эшли Тисдейл о токсичном мамском чате
Молдова запустила процесс выхода из СНГ
Роспатент закрепил за Нижним Новгородом бренд «Столица закатов»
Новосибирские волонтеры открыли пункты обогрева для бездомных животных
У Джоди Фостер до сих пор сохранились шрамы от нападения льва на съемках в детстве
«Каштанка», «Шинель» и «Муму»: россияне назвали самые грустные произведения русской литературы
В России выпустят в повторный прокат хоррор «Другие» с Николь Кидман
В Кунцево начали строить небоскреб на месте бывшего кинотеатра «Брест»
Netflix показал трейлер документального сериала о Take That
Российские авиакомпании расконсервируют списанные самолеты
В «Яндекс Картах» появилась возможность транслировать геолокацию в реальном времени
Стивен Грэм потерял «Золотой глобус» через несколько часов после его получения
«Аэрофлот» выплатил сотрудникам почти миллиард рублей из‑за нарушения трудовых норм
Collider выбрал лучшие фильмы-антиутопии
В России разработали способ диагностики депрессии по голосу
Российский фотограф Игорь Клепнев снял A$AP Rocky
Создатель «Рыцаря семи королевств» объяснил туалетную сцену в дебютной серии
Названы авиамаршруты, на которых чаще всего трясло самолеты в 2025 году
Количество ПВЗ в России выросло почти на 45% за год
Астрономы впервые получат видео черной дыры в действии
В Москве для владельцев домашних животных запустили услугу телеветеринарии
В Петербурге выселяют бар «Фогель»
Большинство россиянок не хотят отношений с мужчинами, живущими с родителями
Умер режиссер «Короля Льва» Роджер Аллерс
Во франшизе «Мамма Миа!» хотят вернуть к жизни персонаж Мерил Стрип
Bad Bunny представил трейлер своего шоу на Супербоуле-2026
Софи Тернер узнала о хронических проблемах со спиной при подготовке к роли Лары Крофт
В крещенскую ночь в Москве продлят работу нескольких автобусных маршрутов

Принц Гарри, Элтон Джон и Элизабет Херли подали в суд на Daily Mail

Фото: Max Mumby/Indigo / Getty Images

Группа знаменитостей, в числе которых принц Гарри, Элтон Джон и Элизабет Херли, подали коллективный иск против газеты Daily Mail. Они обвинили таблоид в незаконном сборе информации, сообщил The New York Times.

По информации издания, принц Гарри намерен лично дать показания по делу 22 января. Весь процесс, как ожидается, продлится более двух месяцев. Окончательное решение примут 26 марта.

Сторона обвинения утверждает, что период с 1993 по 2011 год сотрудники Associated Newspapers либо нанятые ими частные детективы совершили множество противоправных действий. В частности, они якобы прослушивали телефонные разговоры, взламывали голосовую почту и прибегали к методам обмана.

В результате медиакомпания вторгалась в частную жизнь и получала информацию о номерах телефонов, счетах истцов и медицинских записях, указано в иске. Издатель Daily Mail отрицает все обвинения.

Адвокат компании Энтони Уайт на предварительном заседании заявил, что некоторые свидетели со стороны истцов «говорят неправду», и пообещал поставить под сомнение их достоверность. В заявлении Associated Newspapers подчеркивается, что журналисты не использовали информацию, полученную незаконным путем.

В ходе разбирательства будут допрошены истцы, свидетели, в том числе актер Джуд Лоу, обвиняемые в преступлениях частные детективы, бывший редактор Daily Mail Пол Дакр и другие сотрудники корпорации.

Принц Гарри ранее уже судился с таблоидами. В 2024 году владельцы Daily Mirror выплатили ему компенсацию по делу о взломе телефонов. В январе 2025 года на выплату согласилась и News Group Newspapers, принадлежащая Руперту Мердоку — она выпускает газету The Sun, а ранее и News of the World.

