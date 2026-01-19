Принц Гарри, Элтон Джон и Элизабет Херли подали в суд на Daily Mail

Группа знаменитостей, в числе которых принц Гарри, Элтон Джон и Элизабет Херли, подали коллективный иск против газеты Daily Mail. Они обвинили таблоид в незаконном сборе информации, сообщил The New York Times.
По информации издания, принц Гарри намерен лично дать показания по делу 22 января. Весь процесс, как ожидается, продлится более двух месяцев. Окончательное решение примут 26 марта.
Сторона обвинения утверждает, что период с 1993 по 2011 год сотрудники Associated Newspapers либо нанятые ими частные детективы совершили множество противоправных действий. В частности, они якобы прослушивали телефонные разговоры, взламывали голосовую почту и прибегали к методам обмана.
В результате медиакомпания вторгалась в частную жизнь и получала информацию о номерах телефонов, счетах истцов и медицинских записях, указано в иске. Издатель Daily Mail отрицает все обвинения.
Адвокат компании Энтони Уайт на предварительном заседании заявил, что некоторые свидетели со стороны истцов «говорят неправду», и пообещал поставить под сомнение их достоверность. В заявлении Associated Newspapers подчеркивается, что журналисты не использовали информацию, полученную незаконным путем.
В ходе разбирательства будут допрошены истцы, свидетели, в том числе актер Джуд Лоу, обвиняемые в преступлениях частные детективы, бывший редактор Daily Mail Пол Дакр и другие сотрудники корпорации.
Принц Гарри ранее уже судился с таблоидами. В 2024 году владельцы Daily Mirror выплатили ему компенсацию по делу о взломе телефонов. В январе 2025 года на выплату согласилась и News Group Newspapers, принадлежащая Руперту Мердоку — она выпускает газету The Sun, а ранее и News of the World.