«ВкусВилл» запустил формат придорожных кафе, пишет Forbes.



Первая точка открылась в конце ноября на 35 километре Минского шоссе. В двухэтажном павильон размещены кафе для автомобилистов и минимаркет. Заказы подают из автоокна.



В меню кафе есть завтраки, супы, горячие блюда, салаты и десерты, а также напитки. Средняя стоимость напитка — 250 рублей, комбо (напиток и сэндвич) — 390 рублей, завтрака или обеда — 300-450 рублей. В минимаркете — обычный ассортимент «ВкусВилла».



Это вторая попытка сети открыть автокафе: в прошлом году компания закрыла проект «Бодрю», просуществовавший около года. Интерес к cегменту во «ВкусВилле» объясняют ростом автомобильного туризма. По данным «Автодор», на трассе М-4 «Дон» в 2024 году трафик увеличился на 64%, а на М-11 «Нева» — на 107%. «Мы видим тренд на путешествия на авто, поэтому открываемся там, где есть наши покупатели», — пояснил представитель ретейлера.