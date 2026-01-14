2025 год стал третьим самым жарким в истории наблюдений

Среднегодовая температура в 2025 году превысила доиндустриальный уровень на 1,44 градуса. По расчетам ученых, при текущих темпах потепления критический предел Парижского соглашения в 1,5 градуса может быть превышен уже до конца 2020-х годов. Это более чем на 10 лет раньше прогнозов, которые производились при подписании соглашения в 2015 году.