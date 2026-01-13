Мишель Уильямс снимется в новом фильме Дэмьена Шазелла

Бойфренд Кейли Куоко внезапно исчезает в поезде в трейлере «Vanished»
Шоураннером второго сезона «Мистер и миссис Смит» станет Анна Оуян Менч
Илон Маск рассказал, что путешествия в другие звездные системы могут стать реальностью
В России с 2027 года запретят свободный найм работников-иностранцев
Высота снега в Москве 13 января приблизилась к рекорду 1942 года
Генетические тесты стали бесплатными для россиян, которые хотят стать родителями
Кронштадтскую новогоднюю ель признали лучшей в России
Убийца вновь звонит Нив Кэмпбелл в новом тизере «Крика-7»
A24 опубликовала пробы Одессы Эзайон на роль в «Марти Великолепном»
Дэниела Стерна из «Один дома» обвинили в склонении к проституции
«Афиша» и «Зарядье» при поддержке «Сбера» провели серию культурных мероприятий
Кит Харингтон признался, что его разозлила петиция о пересъемке финала «Игры престолов»
«Я сейчас расплачусь»: для слепого гитариста разработали уникальный усилитель со шрифтом Брайля
BTS анонсировали мировой тур
Вышел четвертый тизер фильма «Мстители: Судный день»
Вышел трейлер ромкома «Счастлив, когда ты нет» с Сашей Бортич
14% россиян собираются уволиться после праздников
Главный мем «Золотого глобуса» разгадан: Леонардо Ди Каприо говорил о k-pop
ВЦИОМ: 66% россиян считают отцовство трудной работой
Издательство Popcorn Books объявило о закрытии
В России через четыре года планируют начать пересадку почек от генномодифицированных свиней
«Литфонд» выставит на торги роман Достоевского «Бесы» 1935 года издания и фото потомков Сталина
Экранизация романа Станислава Гимадеева «Принцип четности» выйдет 1 февраля
Продажи книги «Легкий способ бросить пить» выросли на 153% в новогодние праздники
Аналитики: старый Новый год постоянно отмечают только 35% жителей России
Автор книги «Все закончится на нас» Колин Гувер сообщила, что проходит лечение от рака
Самый дорогой тур в 2025 году был продан за 35,3 млн рублей
В России с 1 марта запретят автоматические списания за цифровые подписки

Мишель Уильямс снимется в новом фильме Дэмьена Шазелла

Фото: Rich Polk / Getty Images

Американская актриса Мишель Уильямс снимется в новом фильме Дэмьена Шазелла, создателя «Ла-Ла Ленд» и «Одержимости». Об этом сообщил Deadline.

В актерский состав проекта войдут также Киллиан Мерфи и Дэниел Крейг. По информации инсайдеров, действие картины развернется в тюрьме. Съемки планируют начать в 2026 году.

Шазелл выступит в фильме режиссером, сценаристом и сопродюсером. Дистрибьютором ленты станет Paramount Pictures.

Уильямс ранее получила премию «Золотой глобус» за лучшую женскую роль в мини-сериале или телефильме. Награду ей принес проект «Умираю, как хочу секса». За это же шоу актриса была номинирована на «Эмми».

На киноэкране артистку можно было увидеть в драме «Фабельманы» Стивена Спилберга в 2022 году. За эту роль Уильямс удостоилась пятой номинации на «Оскар».

Расскажите друзьям