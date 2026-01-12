Приставы начали производство по выселению Долиной из квартиры в Хамовниках

Судебные приставы открыли исполнительное производство по вопросу выселения Ларисы Долиной из квартиры в Хамовниках. Об этом ТАСС сообщила адвокат артистки Мария Пухова.
По ее словам, обращение Полины Лурье к приставам – это «хайп и привлечение внимания». «Приставы возбудили исполнительное производство по заявлению адвоката Полины Лурье. Никакой необходимости в этом, на наш взгляд, нет. Видимо, кому-то не хочется выходить из медийного пространства», ― сказала Пухова.
Она отметила, что певица была готова передать ключи еще 5 января. Однако Лурье не приняла ключи от квартиры через представителя Ларисы Долиной, так как тот не был наделен полномочиями для совершения акта приема-передачи. ФССП дала Ларисе Долиной 5 дней на добровольную передачу квартиры.
Сама Долина не сможет подписать акт приема-передачи квартиры в Хамовниках до 20 января, поскольку находится в отъезде. Журналисты выяснили, что артистка отдыхает с семьей в Абу-Даби.
Судебная тяжба вокруг квартиры Долиной длилась более года. Летом 2024 года Долина продала свою квартиру в Хамовниках по цене ниже рынка Полине Лурье. Позднее артистка рассказала, что сделала это под влиянием мошенников. Те заявляли, что сделка будет фиктивной и недвижимость стоимостью более 138 млн рублей останется в собственности артистки. Общий ущерб с учетом комиссий банков и иных расходов на сделку превысил 317 млн.
Когда покупательница попросила Долину освободить квартиру, певица осознала, что пострадала от мошенников. Суд признал сделку недействительной, постановив изъять квартиру у Лурье и вернуть артистке. При этом покупательнице не вернули деньги, потраченные на сделку.
Адвокат Лурье обратилась в Верховный суд России. Тот постановил отменить все решения нижестоящих судов и признал право собственности за Полиной Лурье, отклонив иск певицы о признании сделки недействительной. Верховный суд тогда отправил на новое рассмотрение в апелляционную инстанцию вопрос о принудительном выселении Долиной из квартиры, в которой та продолжала жить. В декабре Мосгорсуд выселил народную артистку из квартиры, которую купила Полина Лурье.