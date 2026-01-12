Лиса попыталась утащить улов у рыбаков в Казахстане

Рыжая лисица решила украсть крупный улов у рыбаков под Астаной. Видео с попыткой дерзкого ограбления опубликовал в инстаграме* казахстанский журналист Мади Манатбек.
На кадрах видно, как лиса вцепилась зубами в веревку и начала пятиться, пытаясь утащить сани, полные рыбы. За наглой воровкой бросился вдогонку рыбак, который принялся отпугивать незваную гостью. В итоге человек отвоевал улов, а лисице пришлось уйти ни с чем.
За 24 часа ролик набрал в инстаграме более 2,6 млн просмотров и свыше 5500 комментариев. Многие написали, что с лисой все же стоило поделиться.
В прошлом августе под Кировом рыбаки нашли в реке бивень мамонта. Находку они передали в Вятский палеонтологический музей.
* Instagram принадлежит Meta, признанной в России экстремистской организацией, ее деятельность в стране запрещена.