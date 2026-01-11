Аэропорт Шереметьево раздавал надувные матрасы пассажирам, застрявшим в ожидании рейсов

«Фактически за 10 января в период с 0.00 до 22.00 аэропорт Шереметьево обеспечил выполнение 506 рейсов российских и зарубежных авиакомпаний, из которых 294 рейса на вылет и 212 рейсов на прилет, обслужив свыше 80 тысяч пассажиров», — отчитались в Шереметьево.