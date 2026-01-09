Дом детства Дэвида Боуи отреставрируют и откроют для публики
Якудза преследуют Джейсона Момоа и Дейва Баутисту в трейлере «Опасного дуэта»

Фото: Prime Video/YouTube

На ютуб-канале Prime Video опубликовали трейлер фильма «Опасный дуэт» («The Wrecking Crew», в котором снялись Джейсон Момоа («Аквамен», «Игра престолов») и Дейв Баутиста («Стражи галактики», «Шоугерл»).

Проект выйдет на стриминговом сервисе 28 января. Он расскажет, как братья Джонни и Джеймс вынуждены объединиться, чтобы расследовать загадочную смерть их отца и понять, почему на них начали охоту якудза.

Видео: Prime Video/YouTube

Действие картины развернется на Гавайях. В актерский состав входят, помимо Момоа и Баутисты, Стивен Рут, Морена Баккарин, Клас Банг, Темуэра Моррисон, Джейкоб Баталон, Фрэнки Адамс и Мияви.

Режиссером фильма выступил Анхель Мануэль Сото. Сценарий написал Джонатан Троппер. Момоа и Баутиста стали продюсерами вместе с Джеффом Фирсоном, Мэттом Ривзом и Линн Харрис.

Сото недавно рассказал в интервью, что динамика отношений между героями Момоа и Баутисты в «Опасном дуэте» отражает их реальные характеры. «Джейсон привносит в свои роли дикую, безумную, непредсказуемую сторону, а Дейв — дисциплинированную, методичную, постепенно нарастающую интенсивность», — пояснил он.

