Умер иллюзионист Эмиль Кио

Фото: t.me/greatcircus_ru

Ушел из жизни иллюзионист Эмиль Кио. Ему было 87 лет. О смерти народного артиста РСФСР сообщил генеральный директор Большого Московского цирка Эдгард Запашный в своем телеграм-канале.

«На 88-м году умер народный артист России Эмиль Кио. Выражаю слова поддержки родным, близким и поклонникам великолепного иллюзиониста. Земля Вам пухом!» — написал Запашный.

Эмиль Эмильевич Ренард-Кио (фамилия при рождении Гиршфельд) — советский и российский артист цирка, иллюзионист. Его отец, который при жизни тоже выступал под псевдонимом Эмиль Кио, был одним из самых известных фокусников в СССР и мире.

Кио-младший родился 12 июля 1938 года в городе Орджоникидзе (сейчас — Владикавказ). С 1961 года начал выступать в аттракционе как ассистент своего отца. Позже стал артистом Всесоюзного творческо-производственного объединения государственных цирков «Союзгосцирк». Придумал фокус с мягким канатом, который подбрасывается в воздух и становится твердым, после чего на него забирается гимнаст.

В 1966 году создал собственный иллюзионный аттракцион. Кроме СССР он гастролировал в ГДР, Голландии, Мексике, ФРГ, Швейцарии, Японии, Кубе, Франции, Швеции, Норвегии, Южной Америке, США. После смерти отца работал в цирке вместе со своим братом Игорем.

В 1976–1992 годах в журнале «Юный техник» вел рубрику «По ту сторону фокуса», где рассказал, как показывать 186 фокусов. С 1991 по 2016 годы был председателем Союза цирковых деятелей России.

Причина смерти иллюзиониста не называется. Эмиля Кио похоронят на Троекуровском кладбище. Панихида начнется в 12.00 2 января, сообщили в пресс-службе Большого Московского цирка.

«На протяжении многих лет Эмиль Эмильевич дарил зрителям неповторимые эмоции, воплощая на сцене высочайший уровень мастерства, артистизма и творческой самоотдачи. Его талант, харизма и преданность профессии снискали искреннюю любовь публики и безусловное признание коллег.

Его вклад в развитие искусства трудно переоценить: годы упорного труда стали неотъемлемой частью культурного наследия нашей страны. Эмиль Эмильевич был не только талантливым артистом, но и человеком удивительной душевной щедрости, мудрым наставником и верным другом», — говорится в посте.

