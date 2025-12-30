В Калининграде изготовили елочные украшения из янтаря

Марк Эйдельштейн составил плейлист для Saint Laurent
Опрос: каждый третий россиянин ощущает новогоднее настроение
Звезду «Счастливы вместе» Виктора Логинова обвинили в домашнем насилии
В Петербурге запустят аудиопрогулки, посвященные известным городским кафе
Продюсера «Ласкового мая» заочно арестовали по делу о мошенничестве
В «Практике» покажут спектакль о детстве и переживании утраты ― «Небесный почтальон Федя Булкин»
За путешествием Деда Мороза по России можно будет следить на интерактивной карте
В топ-3 российского кинопроката впервые с 2021 года попал иностранный фильм
Росстандарт утвердил ГОСТ для квест-комнат
На северо-западе России в новогоднюю ночь возможно яркое северное сияние
В Институте Пушкина назвали самые популярные слова 2025 года
«Яндекс Пэй» анонсировал пять минут с кешбэком 100% на любые покупки. В это время сервис не работал
Кейт Хадсон принимала участие в фильме «Один дома-2», но на экране ее не увидеть
Владимир Путин подписал указ о военном призыве в 2026 году
«Зверополис-2» вошел в пятерку самых кассовых мультфильмов в истории
Метро в Петербурге будет работать всю ночь в Новый год и Рождество
Майли Сайрус посетила церемонию вручения «Оскара» ради нетворкинга: чтобы ее песни включили в фильмы
Бейонсе стала долларовой миллиардершей по версии Forbes
Кинотеатральные сборы в 2025 году составили 49,6 млрд рублей — на 10% больше, чем в 2024 году
Умерла певица Татьяна Дасковская, исполнительница «Прекрасного далеко»
Исследование: 61% россиянок сомневаются в новогодней магии, но все равно загадывают желания о любви
Netflix показал закулисье концерта Take That в первом тизере документального сериала о группе
Более 60% россиян планируют увеличить доход в 2026 году
Исследование: продажи пива в России растут, а производство падает
Великобритания вводит обучение учителей по борьбе с женоненавистничеством в школах
Студенческие билеты и зачетки станут электронными и появятся в Max и на «Госуслугах»
Братья Даффер: спин-офф «Очень странных дел» развернется вокруг новых героев
Тимо Тяхянто возьмется за экранизацию игры Sleeping Dogs. Главную роль исполнит Лю Сыму

В Калининграде изготовили елочные украшения из янтаря

Фото: Калининградский янтарный комбинат госкорпорации «Ростех»

Янтарный комбинат (входит в холдинг «РТ-Финанс» госкорпорации «Ростех») изготовил подарочные наборы к Новому году из янтаря. Мастер вырезал сказочных персонажей ― Деда Мороза, Щелкунчика, Снеговика и других ― вручную. На создание каждой игрушки ушло не менее 8 часов, сообщается на сайте предприятия.

Изделия выпустили ограниченной серией: всего 50 наборов, в каждом из них по три разные фигурки. В первом комплекте ― Дед Мороз, Снегурочка и ель, во втором ― Щелкунчик, балерина и Мышиный король, в третьем ― Санта-Клаус, снеговик и шишка. Высота игрушек составляет от 3 до 7 сантиметров, а вес ― от 10 до 20 грамм.

1/3
© Калининградский янтарный комбинат госкорпорации «Ростех»
2/3
© Калининградский янтарный комбинат госкорпорации «Ростех»
3/3
© Калининградский янтарный комбинат госкорпорации «Ростех»

Калининградский янтарный комбинат ― единственное в мире предприятие, где ведется промышленная добыча и переработка янтаря. В 2013 году комбинат был передан из ведения Минфина РФ под управление госкорпорации «Ростех», а в конце 2025 года вошел в структуру финансового холдинга корпорации ― «РТ-Финанс».

В октябре в Калининградской области добыли янтарный самородок весом 2,4 килограмма. Это крупнейшая находка в регионе за последние четыре года.

Недавно мастера Калининградского янтарного комбината создали кокошник из 1145 элементов балтийского янтаря. Янтарю, который использовали для традиционного женского убора, около 50 млн лет. Его добыли на крупнейшем в мире Приморском месторождении на побережье Балтийского моря. 

Расскажите друзьям