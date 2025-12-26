Гарри Стайлз выпустил архивное видео с хроникой тура Love on Tour
adidas выпустил коллекцию, навеянную Minecraft

Фото: Adidas

adidas выпустил праздничную коллекцию Holiday 2025 в коллаборации с игрой Minecraft. Все предметы — обувь, одежда, сумки и аксессуары — доступны исключительно в детских и подростковых размерах. 

Классические модели adidas — от кроссовок Samba до сланцев Adilette— выполнены в стилистике Minecraft: рисунки на них пиксельные, на них изображена трава, лес, криперы и другие персонажи и локации.

Помимо обуви, в коллекцию вошли рюкзак с нашивками, спортивные костюмы, кепка, несколько пар носков, футболки. Некоторые предметы отсылают к Глазу Эндера, Эндер Дракону. Цены варьируются от 20 долларов за спортивную футболку до 95 долларов за кроссовки.

1/9
© Adidas
2/9
© Adidas
3/9
© Adidas
4/9
© Adidas
5/9
© Adidas
6/9
© Adidas
7/9
© Adidas
8/9
© Adidas
9/9
© Adidas

Ранее у adidas вышла совместная коллекция с другим поп-культурным феноменом — мультсериалом «Губка Боб Квадратные Штаны». Были созданы две модели обуви: одна ― с верхом из розовой замши ― посвящена Патрику Стару, а вторая ― переработанная версия классических Stan Smith, стилизованная под черные туфли Спанч Боба.

