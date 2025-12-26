adidas выпустил коллекцию, навеянную Minecraft

adidas выпустил праздничную коллекцию Holiday 2025 в коллаборации с игрой Minecraft. Все предметы — обувь, одежда, сумки и аксессуары — доступны исключительно в детских и подростковых размерах.
Классические модели adidas — от кроссовок Samba до сланцев Adilette— выполнены в стилистике Minecraft: рисунки на них пиксельные, на них изображена трава, лес, криперы и другие персонажи и локации.
Помимо обуви, в коллекцию вошли рюкзак с нашивками, спортивные костюмы, кепка, несколько пар носков, футболки. Некоторые предметы отсылают к Глазу Эндера, Эндер Дракону. Цены варьируются от 20 долларов за спортивную футболку до 95 долларов за кроссовки.
Ранее у adidas вышла совместная коллекция с другим поп-культурным феноменом — мультсериалом «Губка Боб Квадратные Штаны». Были созданы две модели обуви: одна ― с верхом из розовой замши ― посвящена Патрику Стару, а вторая ― переработанная версия классических Stan Smith, стилизованная под черные туфли Спанч Боба.