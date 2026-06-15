Братья Дафферы снимут новый фильм и напишут к нему сценарий

Создатели «Очень странных дел» Мэтт и Росс Дафферы снимут новый фильм для Paramount. Об этом сообщает Variety.
Подробности пока безымянного проекта, включая сюжет, держатся в секрете. Выход картины запланирован на 3 ноября 2028 года.
Дафферы выступят режиссерами и сценаристами. Разработкой занимается их продюсерская компания Upside Down Pictures, которой братья руководят с давним партнером Хилари Ливитт.
После завершения «Очень странных дел» Дафферы расстались с Netflix и заключили с Paramount эксклюзивный четырехлетний контракт. Они будут создавать для студии фильмы, сериалы и стриминговые проекты. Особый акцент будет сделан на масштабных кинотеатральных релизах.