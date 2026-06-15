В Круговом депо на Комсомольской площади откроется культурное пространство «Тон-центр»

В здании Кругового депо, спроектированном архитектором Константином Тоном на Комсомольской площади, откроется культурное пространство «Тон-центр». Об этом «Афише Daily» рассказали создатели проекта.
«Тон-центр» станет местом встречи искусства, движения и эксперимента. Площадка предложит москвичам выставки, перформансы, концерты и образовательные программы, касающиеся искусства, музыки, театра и архитектуры. В ней также разместят кофейню и книжную гостиную.
Девизом пространства, которое откроется 8 июля, станет «Искусство в движении». По замыслу создателей, «Тон-центр» задаст движение идеям и культурным процессам так же, как некогда Круговое депо задавало движение поездам.
«Железнодорожное депо архитектора Тона — настоящее сокровище, затерянное среди путей и составов, — вновь становится источником движения: теперь не поездов, а искусства во всех его проявлениях. Искусство всегда задает развитие во всех сферах нашей жизни, а вдохновение позволяет воплощать самые смелые мечты. Этот памятник архитектуры нужно увидеть: под куполом ощущаешь невероятную атмосферу сакрального пространства, которое ждет новых проектов в искусстве», — отметил арт-директор площадки Сергей Мешалкин.
Вокруг «Тон-центра» в дальнейшем вырастет арт-кластер с торговыми рядами, галереями, мастерскими и кафе. Пространство трех вокзалов — Ленинградского, Ярославского и Казанского — будет переосмыслено при содействии РЖД, Московского метрополитена и Департамента культурного наследия Москвы.
Художественным руководителем первого сезона работы пространства стала художница и куратор Катя Бочавар. Она представит в «Тон-центре» серию концертов «Земля маршрутов» Владимира Горлинского для трех голосов и 16 перкуссионистов и выставку «Временные конструкции» Лены Соловьевой и Дмитрия Запылихина.
В осенне-зимнее расписание «Тон-центра» войдут опера «Москва — Петушки» Петра Айду, концерт-спектакль «Состояние „Почти“» Владистава Наставшева, постановка «Сказка об Амуре и Психее» Арсения Мещерякова и артистов «Мастерской Брусникина». Кроме того, на площадке откроется программа «Фойе» для молодого искусства.