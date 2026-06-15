Филипп Янковский, Анна Михалкова и Денис Косиков сыграют в новой адаптации «Курьера»

Кинокомпания «Кинотека» поделилась с «Афишей Daily» актерским составом современной адаптации фильма «Курьер» Карена Шахназарова.
Главного героя — Ивана — сыграет Денис Косиков («На автомате», «Радар»). Роль Кати — девушки, с которой начинает встречаться Иван, — исполнит Александра Тихонова («Дети перемен», «Трасса», «Пищеблок»).
Отца Кати, успешного предпринимателя Кузнецова, сыграет Филипп Янковский («Лихие», «Контейнер»). Роль матери Кати досталась Анастасии Немоляевой — актрисе, сыгравшей Катю в оригинальном «Курьере».
Маму Ивана воплотит на экране Анна Михалкова («Чувства Анны», «Екатерина Великая»). Отца главного героя сыграет Ростислав Бершауэр («Триггер», «Фишер»).
Действие фильма перенесут в наши дни. По сюжету 17-летний Иван тяжело переживает развод родителей, саботирует ЕГЭ и переезжает в Москву, где устраивается курьером. За несколько дней работы он становится свидетелем десятков чужих историй и начинает по-новому смотреть на себя, родителей и окружающий мир.
Режиссером картины выступит Илья Ермолов («Золотое дно», «Хирург»), сценаристом — Михаил Зубко («Ангелы Ладоги», «Непослушник»), продюсером — Георгий Малков («На деревню дедушке», «Непослушник», «Временные трудности»). Они адаптируют повесть Карена Шахназарова 1982 года.
Съемки «Курьера» начнутся в июне, а премьера запланирована на первый квартал 2027 года.