Филипп Янковский, Анна Михалкова и Денис Косиков сыграют в новой адаптации «Курьера»

Действие фильма перенесут в наши дни. По сюжету 17-летний Иван тяжело переживает развод родителей, саботирует ЕГЭ и переезжает в Москву, где устраивается курьером. За несколько дней работы он становится свидетелем десятков чужих историй и начинает по-новому смотреть на себя, родителей и окружающий мир.