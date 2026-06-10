Roblox разблокировали в России

В России разблокировали игровую платформу Roblox. Об этом в сети сообщили пользователи.
По их словам, сервис работает без ограничений. Ранее вернуть доступ к Roblox попросили в Минцифры и Роскомнадзоре.
По данным Минцифры, в начале июня завершились переговоры с представителями Roblox, во время которых были согласованы условия для обеспечения безопасности российских пользователей, прежде всего несовершеннолетних.
В ведомстве отметили, что платформа признала недостаточную эффективность ранее действовавших механизмов модерации и защиты детей. По версии министерства, это позволяло распространять на платформе контент, связанный с пропагандой суицидального поведения, употребления наркотиков и вовлечением подростков в противоправную деятельность.
Доступ к Roblox в России ограничили 3 декабря 2025 года. Тогда регулятор заявил о выявлении на платформе материалов с оправданием экстремистской и террористической деятельности, призывами к насилию, а также другого контента, нарушающего российское законодательство.
Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина говорила, что ей поступают десятки тысяч комментариев относительно блокировки различных платформ, в первую очередь Roblox. По ее словам, дети в возрасте 8–16 лет массово писали ей о желании покинуть Россию после решений Роскомнадзора о блокировках.
Roblox ― платформа для совместного творчества, основанная в 2004 году Дэвидом Базуки и Эриком Касселем (доступна пользователям с 2006 года). Со временем она эволюционировала в метавселенную, где пользователи потребляют и создают контент, формируя экономику и социальные связи. Суть платформы заключается в демократизации геймдева ― любой пользователь может создать собственную игру и поделиться ею с друзьями, не имея глубоких навыков геймдева.