Умерла народная артистка СССР Людмила Чурсина

Широкую известность Чурсиной принесли роли в фильмах «Виринея», «Журавушка», «Угрюм-река», «Олеся» и «Любовь Яровая». За годы работы Чурсина сыграла более ста ролей в кино и театре, а также стала лауреатом Государственной премии РСФСР.