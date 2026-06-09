СМИ: Николас Галицин сыграет первого мужчину-супермодель Хойта Ричардса в фильме Гаса Ван Сента

Американский режиссер Гас Ван Сент («Мой личный штат Айдахо», «Умница Уилл Хантинг»), по слухам, снимет фильм о первом мужчине-супермоделе Хойте Ричардсе. Главную роль сыграет Николас Галицин, написал Deadline.
Подробности о байопике держатся в секрете. У проекта пока нет ни названия, ни списка прикрепленных к нему кинематографистов. Тем не менее, ожидается, что он станет следующей работой Ван Сента.
Последний фильм постановщика «Провод мертвеца» представили на прошлогоднем Венецианском кинофестивале. В картине снялись Билл Скарсгард и Аль Пачино.
Хойт Ричардс — американская модель, ставший одним из значимых имен в мире моды 80-х и 90-х. Ричардс был лицом сотен рекламных кампаний, снимался у лучших фотографов, включая Хельмута Ньютона и Хорста. Он сотрудничал с такими фэшн-брендами как Valentino, Ralph Lauren, Burberry, Cartier и Donna Karan.
В конце 90-х Ричардс также занялся актерской карьерой. Его можно было увидеть в лентах «Шесть дней, семь ночей», «Ударь и беги», «Собачьи бирки», «Шоугелз 2: Пенни из Рая». В 2005 году Хойт открыл собственную продакшн-компанию Tortoise Entertainment. Позднее он рассказал, что был вовлечен в культ «Eternal Values».
В июне на HBO вышел сериал «Приведи мне красавчиков: Модельный культ», в котором рассказывается о секте и участии в ней Ричардса. Проект снял Крис Смит.