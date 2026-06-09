Спилберг неожиданно пришел на паб-квиз в Лондоне и провел часть викторины о своих фильмах

Позже Али Пламб поделился фотографией с вечера в соцсетях и признался, что до последнего не мог поверить в происходящее. Совладелец паба Ойшин Роджерс рассказал, что режиссер остался доволен сюрпризом и даже отметил, что ему понравилась кружка пива, которую он выпил во время визита.