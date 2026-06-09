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Идрис Эльба рассказал, почему отказался от роли Джеймса Бонда

Афиша Daily
2 мин на чтение
Фото: Green Door Pictures

Британский актер Идрис Эльба заявил, что не будет играть Джеймса Бонда, несмотря на многолетние слухи о его участии во франшизе.

В интервью британскому GQ звезда сериала «Прослушка» и фильма «Тихоокеанский рубеж» признался, что никогда не считал свое назначение на роль агента 007 реалистичным.

«Я всегда чувствовал, что это нереалистично. Джеймс Бонд был написан таким, каким был написан, и на это есть причины», — отметил актер. При этом он подчеркнул, что воспринимал подобные разговоры как комплимент.

По словам Эльбы, одним из факторов остается восприятие персонажа в разных странах мира. Актер считает, что не все зрители готовы принять темнокожего исполнителя в роли Бонда. Эльба также высказался о будущем знаменитой франшизы. По его мнению, создателям не стоит пытаться адаптировать образ агента 007 под современные тренды.

«Бонд настолько нереалистичен, что немного реализма не помешает. Но не нужно пытаться сделать его слишком современным. Это прежде всего история об эскапизме», — заявил актер.

Разговоры о возможном участии Эльбы в бондиане активно велись после ухода Дэниела Крейга, который завершил свою историю в роли агента 007 после фильма «Не время умирать» в 2021 году.

Тем временем поиски нового исполнителя роли Джеймса Бонда продолжаются. Недавно стало известно, что режиссером следующего фильма франшизы станет Дени Вильнев, а производство впервые будет проходить под творческим контролем Amazon MGM Studios.

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