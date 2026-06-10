«Купер» впервые доставит еду прямо к сцене на Пикнике Афиши

20 июня гости фестиваля Пикник Афиши x Сбер в «Коломенском» смогут заказать блюда из четырех ресторанов через приложение «Купер».
В специальной доставке участвуют Maestrello, Frank by Баста, Dizengof/99 и Воккер. Рестораны приготовят блюда прямо на площадке фестиваля. Пункты выдачи будут расположены у двух сцен — главной и у сцены музыкального сервиса «Звук», детской зоны и на центральной площадке. Это позволит получить еду, продолжая слушать артистов.
Заказ оформляется в приложении «Купера». В графе «Адрес» необходимо указать нужную локацию, выбрав удобный пункт выдачи. Это один из первых случаев на российском рынке, когда доставка еды становится частью развлекательного события и досуга людей, говорится в анонсе услуги.
Пикник Афиши x Сбер — один из главных музыкальных фестивалей лета, который пройдет 20 июня в Москве и 8 августа в Петербурге. В этом году хедлайнерами станут Feduk, Slava Marlow, Zoloto, ЛСП, Сергей Бобунец («Смысловые Галлюцинации») и другие артисты. Зрителей также ждет первое за 28 лет выступление группы «Браво» и Валерия Сюткина, а также большой камбэк дуэта Мальбэк х Сюзанна.