Adaptive Security выпустит курс по кибербезопасности с Конаном О’Брайеном

Американская компания Adaptive Security, занимающаяся разработкой ИИ в сфере кибербезопасности, пригласила комика Конана О’Брайена сыграть главную роль в 15-серийном обучающем цикле для своих клиентов. Об этом пишет Variety.



Ролики посвящены различным киберугрозам, возникающим в эпоху искусственного интеллекта. Сериал был снят этой весной в Лос-Анджелесе, сценарии написали сотрудники продюсерской компании О'Брайена Team Coco и Adaptive Security. «Я объединился с Adaptive Security для того, чтобы выяснить, чем занимаются эти ребята. Оказывается, это довольно круто», — сказал комик в своем заявлении.



Недавно стало известно, что Конан О’Брайен в третий раз станет ведущим церемонии «Оскар». Она пройдет 14 марта 2027 года.



О’Брайен — известный американский комик, сценарист и телеведущий, известный благодаря своим вечерним ток-шоу, включая «Late Night with Conan O'Brien» (1993–2009), «The Tonight Show» (2009–2010) и «Conan» (2010–2021).

