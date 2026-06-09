Милли Бобби Браун готовится к свадьбе в новом трейлере «Энолы Холмс-3»

На ютуб-канале Netflix опубликовали новый трейлер фильма «Энола Холмс-3», который выйдет 1 июля. Главную роль в третьей части франшизы по-прежнему исполняет Милли Бобби Браун.
В этот раз ее героиня — — младшая сестра Шерлока Холмса — берется за свое самое опасное расследование и отправляется на Мальту. Параллельно с распутыванием очередного дела Энола готовится выйти замуж за виконта Тьюксбери.
Режиссером ленты выступил Филип Барантини, снявший «Точку кипения». Сценарий написал Джек Торн, работавший также над первыми двумя картинами про Энолу Холмс.
Роль Шерлока Холмска в третьем фильме вновь исполнил Генри Кэвилл, роль матери Холмсов — Хелена Бонэм-Картер. В каст вошли также Луис Партридж, Химеш Патель, Шэрон Дункан-Брюстер, Джейсон Уоткинс.
В число продюсеров вошли Мэри Парент, Алекс Гарсия, Али Мендес и Милли Бобби Браун. Съемки прошли в период с апреля по июнь 2025 года, они развернулись в Англии и на Мальте.
Предыдущие части франшизы, основанной на книгах Нэнси Спрингер, рассказывали, как младшая сестра Шерлока Холмса разгадывает тайны по всему Лондону. Первый фильм вышел в 2020 году, а второй — в 2022 году.