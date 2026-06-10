«Аэрофлот» предложит локальные блюда на рейсах из Красноярска, Перми, Екатеринбурга, Якутска, Казани

Пассажиры бизнес-класса «Аэрофлота» смогут попробовать локальные российские блюда на рейсах из Красноярска, Перми, Екатеринбурга, Якутска и Казани.



Гастрономический проект приурочен ко Дню России. Он продлится с 12 июня по 12 июля.



Цель проекта — познакомить клиентов компании с кулинарными традициями разных регионов страны. «Ожидается, что блюда локальной кухни России на борту не просто расширят гастрономический кругозор пассажиров, но и вдохновят на новые путешествия по стране», — рассказали в компании.