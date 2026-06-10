«Аэрофлот» предложит локальные блюда на рейсах из Красноярска, Перми, Екатеринбурга, Якутска, Казани

Умерла народная артистка СССР Людмила Чурсина
Джереми Кларксон запустил Only Farmers — сервис для бронирования отдыха и экскурсий на фермах
Звезда «Теории большого взрыва» рассказал, каким мог быть сериал в первой версии
В парках Москвы стартовал проект «Парковый хор»
Сидни Суини брала уроки танца на пилоне ради сцены в «Эйфории», которую вырезали из сериала
В Москве открылся крупнейший флагманский бутик Oskelly
Осенью выйдет посмертная автобиография Рюити Сакамото
«Купер» впервые доставит еду прямо к сцене на Пикнике Афиши
В поисковике «Яндекса» появилась игра с «пухососами»
Adaptive Security выпустит курс по кибербезопасности с Конаном О’Брайеном
Милли Бобби Браун готовится к свадьбе в новом трейлере «Энолы Холмс-3»
Звезда «Убивая Еву» Эдвард Блюмель исполнит роль Эркюля Пуаро в новом сериале о детективе
СМИ: Николас Галицин сыграет первого мужчину-супермодель Хойта Ричардса в фильме Гаса Ван Сэнта
Тони Коллетт снимется в триллере Джозефа Гордона-Левитта об искусственном интеллекте
Netflix продлил сериал «Хороших девочек не убивают» на третий сезон. Он будет последним
СМИ: на матчи чемпионата мира по футболу не продали почти 180 тысяч билетов
В России запретили фильмы «Назови меня своим именем», «Убей своих любимых» и «С любовью, Саймон»
Вышел тизер триллера «Во чреве кита» с Остином Абрамсом и Джошем Бролином
Спилберг неожиданно пришел на паб-квиз в Лондоне и провел часть викторины о своих фильмах
Идрис Эльба рассказал, почему отказался от роли Джеймса Бонда
На Beat Film Festival покажут фильм «Почему она выбрала футбол» о женском футболе в Дагестане
Вышел тизер-трейлер криминальной комедии «Суета» о друзьях из Пятигорска
Сын Роба Райнера требует наследство в 1,5 млн долларов, чтобы оплатить защиту в деле об убийстве
«Обсессия» стала самым кассовым фильмом, приобретенным на кинофестивале
Брэд Питт на первых кадрах «Сердца зверя» Дэвида Эйера
GTA 6 против Barbie Rewind: в игровой индустрии появился свой «Барбигеймер»
Prime Video показал трейлер приквела «Блондинки в законе»
Джастин Бибер представил свою линейку аудиоустройств Skylrk

«Аэрофлот» предложит локальные блюда на рейсах из Красноярска, Перми, Екатеринбурга, Якутска, Казани

Афиша Daily
2 мин на чтение
Фото: «Аэрофлот»

Пассажиры бизнес-класса «Аэрофлота» смогут попробовать локальные российские блюда на рейсах из Красноярска, Перми, Екатеринбурга, Якутска и Казани. 

Гастрономический проект приурочен ко Дню России. Он продлится с 12 июня по 12 июля. 

Цель проекта — познакомить клиентов компании с кулинарными традициями разных регионов страны. «Ожидается, что блюда локальной кухни России на борту не просто расширят гастрономический кругозор пассажиров, но и вдохновят на новые путешествия по стране», — рассказали в компании.

Путешественникам предложат десерты и выпечку:

  • на рейсах из Красноярска — грильяж из кедровых орехов в гастрономических традициях Сибири;
  • на рейсах из Перми — пирожок посикунчик, одну из самых узнаваемых кулинарных достопримечательностей Пермского края;
  • на рейсах из Екатеринбурга — шаньгу с картофелем, традиционную уральскую выпечку;
  • на рейсах из Якутска — десерт керчэх с натуральными ягодами и взбитыми сливками, а также пирожок «Сандалы» с брусникой из лесов Якутии;
  • на рейсах из Казани — чак-чак, самый известный десерт татарской национальной кухни.
1/6
© Фото: «Аэрофлот»
2/6
© Фото: «Аэрофлот»
3/6
© Фото: «Аэрофлот»
4/6
© Фото: «Аэрофлот»
5/6
© Фото: «Аэрофлот»
6/6
© Фото: «Аэрофлот»

«Аэрофлот» — крупнейшая российская авиакомпания и одна из старейших авиакомпаний мира. Она работает более 100 лет и выступает одним из наиболее узнаваемых российских брендов.

Расскажите друзьям