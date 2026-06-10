Сидни Суини брала уроки танца на пилоне ради сцены в «Эйфории», которую вырезали из сериала

Сидни Суини рассказала в интервью Vanity Fair о сцене из финального сезона «Эйфории», которую так и не увидели зрители.
По словам актрисы, ради съемок ей пришлось пройти специальные тренировки по танцу на пилоне, но в итоге эпизод был вырезан на этапе монтажа. По сюжету ее героиня Кэсси вместе с Мэдди пошли в стрип-клуб. Там Кэсси вдохновилась выступлениями танцовщиц, напилась и сама вышла на сцену, чтобы исполнить танец на пилоне.
«Я брала уроки танца на пилоне, и это было очень весело. Представьте сумасшедшую Кэсси на пилоне — это было бы невероятно смешно. Но эти девушки действительно очень сильные», — рассказала актриса.
О том, что сцена не войдет в финальную версию сезона, Суини сообщил создатель сериала Сэм Левинсон всего за несколько дней до выхода эпизода. По его словам, момент просто не вписывался в структуру серии.
Актриса призналась, что была разочарована таким решением, хотя и поняла причины. При этом Левинсон предложил однажды выпустить сцену в качестве бонусного материала или удаленного эпизода.
Суини также отметила, что прощание с Кэсси после завершения съемок оказалось для нее эмоциональным. По словам актрисы, это одна из самых сложных и любимых ролей в ее карьере.