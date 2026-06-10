В парках Москвы стартовал проект «Парковый хор»

С 16 мая в столичных парках проходит новый музыкальный проект — «Парковый хор». Программа продлится до 12 сентября.
Организаторы отмечают, что для участия не требуется музыкальное образование или вокальные навыки. Главной целью проекта они называют желание создать атмосферу живого общения и совместного творчества.
В основе «Паркового хора» — коллективное исполнение известных песен под руководством профессиональных хормейстеров и музыкантов. Участникам помогают освоиться, подхватить мелодию и получить удовольствие от совместного пения.
Ближайшее мероприятие пройдет 12 июня в парке «Северное Тушино». Гостей ждет программа, посвященная народным песням. Участие в проекте бесплатное.