Вышел тизер триллера «Во чреве кита» с Остином Абрамсом и Джошем Бролином

«Хотя это будет очень клаустрофобный фильм, он также будет довольно масштабным. В нем много зрелищности, иногда неожиданной, и мне кажется, мы никогда не видели фильма, действие которого разворачивается в таком месте, где происходит большая часть этой ленты», — отметил Даффилд.