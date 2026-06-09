Вышел тизер триллера «Во чреве кита» с Остином Абрамсом и Джошем Бролином

На ютуб-канале 20th Century Studios вышел тизер триллера «Во чреве кита» Брайана Даффилда, сценариста «Няни» и «Под водой». Фильм выйдет в зарубежный кинопрокат 16 октября.
Главную роль в нем исполнил Остин Абрамс, известный по сериалам «Ходячие мертвецы» и «Эйфория». Он сыграл мужчину, который недавно потерял отца. В образе последнего в картине предстал Джош Бролин («Харви Милк», «Орудия»).
По сюжету герой совершает погружения у берегов Калифорнии в надежде найти останки погибшего отца. Во время одного из них его заглатывает гигантский кит. Кислорода в желудке млекопитающего хватит на час. За это время персонажу Абрамса предстоит вспомнить все уроки погибшего отца и попытаться выбраться.
«Хотя это будет очень клаустрофобный фильм, он также будет довольно масштабным. В нем много зрелищности, иногда неожиданной, и мне кажется, мы никогда не видели фильма, действие которого разворачивается в таком месте, где происходит большая часть этой ленты», — отметил Даффилд.
В основу его проекта лег одноименный роман Дэниела Крауса, вышедший в 2023 году. Даффилд и Краус вместе написали сценарий экранизации. Продюсерами выступили Брайан Грейзер, Рон Ховард, Джеб Броди и Даффилд. В актерский состав вошли Элизабет Шу, Джон Ортис, Джейн Леви и Эмили Радд.