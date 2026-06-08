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Лучшая подруга Октавии Спенсер оказывается наемницей в трейлере «Ride or Die»

Афиша Daily
Фото: Prime Video/YouTube

На ютуб-канале Prime Video опубликовали трейлер комедийного боевика «Ride or Die», главные роли в котором исполнили Октавия Спенсер («Ма», «Прислуга») и Ханна Уоддингем («Каскадеры», «Тед Лассо»).

Актрисы сыграли женщин, которые дружат уже 20 лет. Они проводят вместе вечера, посещают один книжный клуб, сплетничают и делятся секретами — всеми, кроме одного. Одна из подруг скрывает, что работает наемной убийцей.

Видео: Prime Video/YouTube

Правда всплывает, когда на автомобиль героинь совершается атака. Наемница защищает свою лучшую подружку, а после рассказывает ей, что ее муж похитил крупную сумму денег — и теперь она под прицелом опасных людей.

Как показывает трейлер, женщины пытаются уйти от преследования, отбиваясь от преступников и меняя документы. Вскоре обе подруги оказываются вовлечены в серию криминальных актов.

Премьера сериала состоится 15 июля на Prime Video. В нем можно будет увидеть, помимо Спенсер и Уоддингем, Эда Скрейна, Калама Линча, Саванну Стейн, Джейми Паркера, Джеки Идо, Сильвию Хукс и Билла Найи.

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