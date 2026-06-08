Пол Уолтер Хаузер появится в триллере «Терпентин» Крейга Зобела

Ранее сообщалось, что в картине поучаствуют Мелисса Маккарти, Коннор Сторри и Билл Кэмп. Сюжет развернется вокруг матери, которая вынуждена разбираться с последствиями поступка своего сына. Тот нанял друзей, чтобы украсть семейную коллекцию антикварного оружия и погасить долг.