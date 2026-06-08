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Джейкоб Элорди пережил конец света в новом трейлере «Созвездия пса»

Афиша Daily
Фото: 20th Century Studios / YouTube

На ютуб-канале 20th Century Studios опубликовали новый трейлер фильма «Созвездие пса», в котором снялись Джейкоб Элорди («Эйфория»), Маргарет Куолли («Субстанция») и Джош Бролин («Харви Милк»).

Ленту снял режиссер Ридли Скотт, известный по картинам «Гладиатор» и «Чужой». Он экранизировал роман Питера Хеллера 2012 года. Сценарий написал Марк Л.Смит, работавший над «Смерч-2» и «Выжившим».

Видео: 20th Century Studios / YouTube

Фильм расскажет о гражданском пилоте и бывшем морском пехотинце, которые пытаются выжить после пандемии, уничтожившей почти все население Земли. Релиз состоится 28 августа.

Первоначально на главную роль был утвержден Пол Мескал, звезда «Гладиатора-2» Скотта, но он выбыл из проекта в начале 2025 года из‑за конфликта графиков съемок байопиков о The Beatles режиссера Сэма Мендеса.

В январе 2025 года Variety сообщила, что на замену Мескалу ведутся переговоры с Элорди, несмотря на его плотный график (актер снимался в «Грозовом перевале» и третьем сезоне «Эйфории»). Тем не менее Элорди остался в проекте, и съемки начались в Италии в апреле 2025 года.

«Созвездие пса» стало первым фильмом Скотта после «Гладиатора-2» (2024). Картина также знаменует возвращение режиссера в 20th Century Studios, где он работал с 2012 по 2017 год над фильмами «Прометей» и «Марсианин».

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