Одесса Эзайон на первых кадрах драмеди «Беспечный возраст»

U Films поделился с «Афишей Daily» постером и кадрами фильма «Беспечный возраст», главную роль в котором исполнила Одесса Эзайон. Картина выйдет в российский прокат 4 июня, билеты на предпремьерный показ 30 мая уже в продаже.

Эзайон играет беспечную студентку, которая запуталась в своих жизненных планах и переживает семейную драму. Она на грани отчисления из университета, но вместо учебы собирает компанию друзей-аутсайдеров и устраивает эпичную вечеринку, пытаясь сбежать от проблем.

Режиссером фильма выступил Сэм Хейс. Помимо Эзайон, в картине появятся Мейсон Гудинг, Майкл Вламис, Тайлер Альварес и другие актеры.

Эзайон получила известность благодаря сериалу Рейчел Сеннотт «Я люблю Лос-Анджелес» и фильму Джоша Сафди «Марти Великолепный». В последнем актриса исполнила роль сотрудницы зоомагазина, у которой завязывается роман с главным героем в исполнении Тимоте Шаламе («Дюна»). A24 даже показывала ее пробы.

Среди других грядущих проектов актрисы — триллер «Фонда» Жюстин Трие. Картина обещает стать психологическим триллером, который погрузит зрителей в «головокружительное путешествие по меняющимся границам здравого рассудка», где горе и одержимость берут верх над разумом.

