Создатели «Грызни» и «Медведя» пишут сценарий для новых «Людей Икс»

Афиша Daily
Фото: Marvel Studios

К перезапуску «Людей Икс» присоединились создатель сериала «Грызня» Ли Сон Чжин и шоураннер «Медведя» Джоанна Кало. Об этом рассказал режиссер Джейк Шрейер.

Они пишут сценарий для нового фильма Marvel. По словам Шрейера, фильм находится на стадии разработки. «Ли Сон Чжин и Джоанна Кало присоединились и сейчас работают над черновиком. Это очень захватывающе — снова собрать эту команду», — сказал режиссер.

Шрейер уже работал с ними над сериалом «Грызня». Кроме того, они вместе писали сценарий для фильма «Громовержцы*». Выход новых «Людей Икс» ожидается после премьеры ленты «Мстители: Секретные войны».

Шрейер назвал Ли Сон Чжина и Джоанну Кало создателями «двух самых интересных шоу на телевидении». «Когда перечитываешь комиксы про Людей Икс, там есть и идеология, и межличностная драма, почти как в мыльной опере.

Наличие сценаристов, которые понимают, как выводить идеологию из личных интересов, если мы сделаем это правильно, будет наиболее правдивым воплощением того, какими могут быть Люди Икс», — добавил он.

Расскажите друзьям