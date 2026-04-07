Шоураннер «Фарго» Ноа Хоули снимет ремейк хоррора «Оцепеневшие от страха»

Афиша Daily
Кадр: ATX TV/YouTube

Шоураннер сериала «Фарго» Ноа Хоули снимет ремейк аргентинского хоррора «Оцепеневшие от страха». Об этом сообщил The Hollywood Reporter.

Фильм выпустит студия Warner Bros. Хоули станет режиссером и продюсером картины. Он разработает проект вместе с Демианом Ругно — сценаристом и режиссером оригинальной ленты, вышедшей в 2017 году.

Ремейк, как ожидается, переосмыслит первоисточник. В центре сюжета окажутся полицейский и группа исследователей паранормальных явлений. Они попытаются разобраться в сверхъестественных событиях, происходящий в одном из районов Буэнос-Айреса.

Продюсированием Хоули займется под эгидой своей компании 26 Keys, базирующейся в Остине. Она ранее выпустила сериал «Чужой: Земля». Проект получил признание критиков и был продлен на второй сезон.

Расскажите друзьям