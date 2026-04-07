Запуск российских лунных миссий перенесли

Запуск нескольких лунных миссий России перенесли на более поздний срок. Об этом на заседании президиума Российской академии наук сообщил вице-президент РАН Сергей Чернышев. Его слова передает РБК.
Речь идет о миссиях «Луна-28», «Луна-29» и «Луна-30» ― их запуск перенесли на 2032–2036 годы. Ближайшая миссия «Луна-26» должна стартовать в 2028 года ― сперва ее планировали на 2027-й, но затем тоже перенесли. Аппараты «Луна-27/1 и 27/2» запустят в 2029 и 2030 годах.
По словам Чернышева, лунная программа позволит России сохранить положение среди лидирующих космических держав, а также даст новые знания и технологии в исследованиях спутника Земли.
Российская лунная программа разделена на два этапа. На первом планируется освоение технологий, необходимых для посадки и исследования поверхности Луны, а на втором — создание элементов лунных баз и отработка «технологии отрыва» от мест посадок.
В ноябре 2025-го генеральный конструктор РФ по пилотируемым космическим системам и комплексам Владимир Соловьев говорил, что российские космонавты могут впервые высадиться на Луне в период с 2031 по 2040 год. На втором этапе освоения Луны, запланированном на 2041–2050 годы, там намерены запустить добычу воды и кислорода.
Первая в истории современной России лунная миссия ― «Луна-25» ― стартовала в августе 2023 года и закончилась крушением межпланетной станции. В Роскосмосе объяснили, что из-за нештатной ситуации аппарат не смог выполнить маневр с заданными параметрами, «перешел на нерасчетную орбиту и прекратил свое существование в результате столкновения с поверхностью Луны». Пользователи сети иронизировали, что станция «Луна-25» не космическая, а скорее комическая.
2 апреля в США впервые с 1972 года успешно запустили к Луне космический корабль с четырьмя астронавтами на борту. В ходе миссии участники полета должны проверить системы жизнеобеспечения корабля «Орион» и провести наблюдения спутника Земли.