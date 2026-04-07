Запуск российских лунных миссий перенесли

Первая в истории современной России лунная миссия ― «Луна-25» ― стартовала в августе 2023 года и закончилась крушением межпланетной станции. В Роскосмосе объяснили, что из-за нештатной ситуации аппарат не смог выполнить маневр с заданными параметрами, «перешел на нерасчетную орбиту и прекратил свое существование в результате столкновения с поверхностью Луны». Пользователи сети иронизировали, что станция «Луна-25» не космическая, а скорее комическая.