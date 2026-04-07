Представитель Эмералд Феннелл опроверг ее участие в ремейке «Основного инстинкта»

Режиссер Эмералд Феннелл, известная по фильмам «Грозовой перевал» и «Солтберн», ведет переговоры о съемках ремейка культового триллера «Основной инстинкт». Об этом сообщил сценарист оригинального фильма Джо Эстерхаз, который работает над перезапуском.
По словам Эстерхаза, продюсеры ведут переговоры с Феннелл и он надеется, что они увенчаются успехом.
«У нее как раз тот подход, который нужен. Она из тех, кто не боится противоречий и сексуальности, так что я в восторге. Надеюсь, все получится», — заявил сценарист.
Сюжет новой версии развернется в 2025 году и будет сосредоточен на серийных убийцах. Шэрон Стоун, исполнительница главной роли в оригинале, уже отказалась от участия в перезапуске.
Кастинг на главную роль пока не объявлен. Оригинальный «Основной инстинкт» вышел в 1992 году и собрал более 350 млн долларов в мировом прокате, став культовым триллером и положив начало жанру эротического детектива.