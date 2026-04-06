Скай Феррейра обвинила Charli XCX, что та присвоила авторство саундтрека «Грозового перевала»

Скай Феррейра родилась в Лос-Анджелесе в 1992 году. Ее воспитывала бабушка, которая работала стилистом у Майкла Джексона. С юных лет Скай увлекалась музыкой и приобрела известность, когда ей не было еще и двадцати. В 2013 году она выпустила свой дебютный и на данный момент единственный альбом «Night Time, My Time».