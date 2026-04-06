Скай Феррейра обвинила Charli XCX, что та присвоила авторство саундтрека «Грозового перевала»

Американская певица Скай Феррейра обвинила Charli XCX, что та присвоила авторство саундтрека к фильму «Грозовой перевал». Команда Чарли ответила на это, о чем написал Rolling Stone.
По словам Феррейры, в композициях из нового альбома Charli XCX использовали ее старые демо-записи. При этом Скай упомянули официально как автора только одной песни «Eyes of the World», в которой она также исполнила вокальную партию.
Представители Charli XCX заявили, что та «всегда справедливо и уместным образом упоминает всех соавторов и очень ценит их». Согласно их заверениям, в треках из альбома действительно использовали фрагменты, записанные на более ранних сессиях, но это было сделано по согласованию со всеми участниками процесса.
«Все заинтересованные стороны были проконсультированы в полной мере, и альбом был полностью прослушан всеми желающими перед его выпуском. Авторские права на песни и распределение авторских прав определены и согласованы коллективно в письменной форме со ссылкой на задокументированные сроки и вклад авторов», — подчеркнули они.
Ранее Скай Феррейра заявляла, что лейбл Capitol Records «сделал невозможным для нее что‑либо делать, включая работу вне музыки, на протяжении более 10 лет». В 2025 году артистка сообщила, что наконец подписала контракт с другим лейблом.
«Я полностью начала писать песни заново. У меня нет прав на мои предыдущие записи, поэтому я перезаписываю несколько песен. Моя музыка и моя жизнь существуют вне сети», — сказала она.
Скай Феррейра родилась в Лос-Анджелесе в 1992 году. Ее воспитывала бабушка, которая работала стилистом у Майкла Джексона. С юных лет Скай увлекалась музыкой и приобрела известность, когда ей не было еще и двадцати. В 2013 году она выпустила свой дебютный и на данный момент единственный альбом «Night Time, My Time».
Вторая пластинка Феррейры должна была выйти в 2015 году. Однако в результате певица представила только пару синглов. Релиз «Masochism» переносился несколько раз, последняя дата выхода альбома была назначена на март 2022 года. Но свет увидел только сингл «Don’t Forget».