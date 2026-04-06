Астронавтов НАСА разбудили хитом Чаппелл Роан, но не дали дослушать припев
В Индии для охраны границ планируют использовать змей и крокодилов
Эль Фэннинг в виде куклы в открывающих титрах сериала «У Марго проблемы с деньгами»
Роберт Паттинсон выступил за раздельный счет на свидании
Ольга Лерман покоряет рампу в трейлере комедии «Своя в доску»
Фигуристка Елизавета Туктамышева посвятила номер проблеме домашнего насилия
В Москве на Покровке закроется независимый книжный магазин «Ходасевич». Команда ищет новое помещение
В августе на Байкале пройдет 815-километровая велогонка
Стивен Спилберг назвал «Дюну» Вильнева одним из любимых сайфай-фильмов всех времен
В Москве зацвела первая сакура
В России появится дизайн-код для населенных пунктов «Золотого кольца»
В российский прокат выйдет аниме «Возвращение кота» от студии Ghibli
В Токио обнаружили 102 ранее неизвестных снимка The Beatles
Безвиз с Саудовской Аравией заработает 11 мая
Звуковой хоррор А24 «Полутон» с Адамом ДиМарко получил дублированный трейлер
Южная Корея может возобновить прямое авиасообщение с Россией
Стивену Спилбергу понравился фильм «Орудия» Зака Креггера
НАСA поделилось новыми снимками Земли и Луны с борта корабля «Орион»
Дизайнеры оказались самыми ленивыми работниками в России
Создатели «Гарри Поттера» рассказали о кастинге золотого трио в шоу и новых волшебных животных
В России в 2026 году не будет шестидневных рабочих недель
Для аренды самокатов введут верификацию через «Госуслуги»
В Венгрии, вероятно, нашли неизвестную ранее картину Ван Гога
Китай согласился продлить безвизовый режим с Россией на год
Самая яркая комета года сгорела вблизи Солнца
Россияне выпивают 66,5 млн литров разливного пива в месяц
Доставщик пиццы купил клиенту колу за свой счет и получил 40 тыс. долларов
Supreme выпустил банкомат за 9000 долларов

Команда Charli XCX сообщила, что певица завершает работу над новым альбомом

Афиша Daily
Фото: @charli_xcx

В интервью Billboard менеджмент Charli XCX рассказал, что певица сейчас находится в Киото на съемках фильма и заканчивает работу над новым студийным альбомом.

Последний на сегодняшний момент альбом Charli XCX — «Wuthering Heights» — вышел 13 февраля, за день до премьеры фильма Эмералд Феннелл «Грозовой перевал». «Мне хотелось погрузиться в персонаж, в мир, который ощущался несомненно природным, диким, сексуальным, готическим, британским, полным страданий и состоящим из настоящих предложений, знаков препинания и грамматики. Без сигареты или солнцезащитных очков в поле зрения, он кардинально отличался от той жизни, которой я жила», — писала певица.

Среди ближайших киноработ Charli XCX — второстепенные роли в «Ликах смерти» и «Хочу заняться с тобой сексом». Также исполнительница выступила соавтором нескольких песен для саундтрека фильма A24 «Мать Мария» — над композициями героини Энн Хэтэуэй она работала вместе с Джеком Антоноффом и FKA twigs.

Недавно также было объявлено, что Charli XCX станет хедлайнером фестиваля Lollapalooza 2026. Вместе с ней выступят Оливия Дин, Lorde, Тейт МакРей, The Smashing Pumpkins, The xx, Sombr, The Neighbourhood, Yungblud, 5 Seconds of Summer, Зара Ларссон и другие. Фестиваль пройдет в Чикаго с 30 июля по 2 августа.

