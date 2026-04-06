Команда Charli XCX сообщила, что певица завершает работу над новым альбомом

В интервью Billboard менеджмент Charli XCX рассказал, что певица сейчас находится в Киото на съемках фильма и заканчивает работу над новым студийным альбомом.
Последний на сегодняшний момент альбом Charli XCX — «Wuthering Heights» — вышел 13 февраля, за день до премьеры фильма Эмералд Феннелл «Грозовой перевал». «Мне хотелось погрузиться в персонаж, в мир, который ощущался несомненно природным, диким, сексуальным, готическим, британским, полным страданий и состоящим из настоящих предложений, знаков препинания и грамматики. Без сигареты или солнцезащитных очков в поле зрения, он кардинально отличался от той жизни, которой я жила», — писала певица.
Среди ближайших киноработ Charli XCX — второстепенные роли в «Ликах смерти» и «Хочу заняться с тобой сексом». Также исполнительница выступила соавтором нескольких песен для саундтрека фильма A24 «Мать Мария» — над композициями героини Энн Хэтэуэй она работала вместе с Джеком Антоноффом и FKA twigs.
Недавно также было объявлено, что Charli XCX станет хедлайнером фестиваля Lollapalooza 2026. Вместе с ней выступят Оливия Дин, Lorde, Тейт МакРей, The Smashing Pumpkins, The xx, Sombr, The Neighbourhood, Yungblud, 5 Seconds of Summer, Зара Ларссон и другие. Фестиваль пройдет в Чикаго с 30 июля по 2 августа.