Барби Феррейра в ужасе от Дейкра Монгомери в трейлере «Лики смерти»

Афиша Daily
Фото: One Media+/YouTube

На ютуб-канале One Media+ опубликовали новый трейлер фильма «Лики смерти» — ремейка одноименного хоррора 1979 года Джона Алана Шварца. Он выйдет в зарубежный прокат 10 апреля.

Главную роль исполнила звезда «Эйфории» Барби Феррейра. Она сыграла модератора контента, которая обнаруживает на видеоплатформе тревожные ролики. Они кажутся ей реконструкцией реальных убийств, произошедших в оригинальных «Ликах смерти».

Видео: One Media+/YouTube

В онлайн-мире, где ничему нельзя доверять, героине предстоит определить, является ли насилие вымыслом или происходит в реальном времени. Процесс будет болезненным и более чем пугающим.

Помимо Феррейры в проекте снялись Дейкр Монтгомери, известный по роли Билли в «Очень странных делах», Charli XCX, Жермен Фаулер и Джози Тота. Режиссером ленты и ее сценаристом стал Дэниел Голдхабер.

У ремейка «Ликов смерти» непростая судьба. Фильм сняли еще в 2023 году, но его релиз так и не состоялся. По информации СМИ, студия Legendary отказалась от проекта. Кроме того, его сняли с фестиваля SXSW в 2025 году.

Автором оригинального фильма был Джон Алан Шварц. Его работа стала скандальной и, хотя преимущественно была постановочной, включала в себя документальные кадры реальных смертей.

Расскажите друзьям