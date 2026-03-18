Оливия Дин, Charli XCX и Lorde станут хедлайнерами фестиваля Lollapalooza 2026

Фестиваль Lollapalooza 2026 объявил хедлайнеров, пишет Billboard.
В анонсе указаны Оливия Дин, Charli XCX, Lorde, Тейт МакРей, Джон Саммит, Дженни, The Smashing Pumpkins, The xx, а также Sombr, The Neighbourhood, Lil Uzi Vert, Yungblud, 5 Seconds of Summer, Зара Ларссон, Wolf Alice, Aespa, Фредди Гиббс, Литтл Симз, Дюк Дюмон и другие. Мероприятие пройдет в Чикаго с 30 июля по 2 августа. Билеты появятся в продаже с 19 марта.
Всего выступят более 100 артистов на восьми сценах. Фестиваль пройдет в Грант-парке в Чикаго.
Lollapalooza впервые прошел в 1991 году в Чикаго. Это один из крупнейших музыкальных фестивалей в мире.