Умер дизайнер Адриано Гольдшмидт, основатель Diesel

Умер итальянский дизайнер Адриано Гольдшмидт, сооснователь бренда Diesel. Он сконался 5 апреля в Италии в возрасте 82 лет, сообщил Women’s Wear Daily.
Модельер умер после борьбы с раком. При жизни Гольдшмидта называли «крестным отцом джинсовой ткани». В разные годы он работал в Diesel, Reply, Gap 1969, AG и Goldsign. Его карьера в моде длилась более пяти десятилетий.
Гольдшмидт стал пионером в производстве джинсов премиум-класса, наставником других лидеров отрасли и защитником принципов экологичного производства. Свой первый бренд джинсовой одежды Daily Blue он представил в 1974 году.
У Гольдшмидта не было формального дизайнерского образования, но его открытость к экспериментам быстро превратила его в новатора моды. Сам модельер признавался, что «случайно» создал джинсы премиум-класса, не умея конструировать одежду.
В 1981 гоу он основал Genious Group — объединение, которое поддерживало начинающих дизайнеров и помогло запустить такие влиятельные бренды как Diesel и Replay. Компания активно внедряла и популяризировала инновации в производстве джинсов.
Добившись международного успеха, Гольдшмид занялся консалтингом, много путешествуя по Японии, США и Китаю. Этот опыт изменил его взгляды, особенно в отношении социального и экологического воздействия моды.
В 1993 году он стал соучредителем компании Agolde, а в 2000 году вместе с Юлом Ку запустил в Лос-Анджелесе компанию AG Adriano Goldschmied, сделав акцент на ответственном производстве.