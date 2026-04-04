Мерил Стрип и Энн Хэтэуэй в новом тизере «Дьявол носит Prada-2»

В соцсетях «Дьявол носит Prada-2» появился новый тизер фильма. К своим ролям вернутся звезды оригинального состава: Мерил Стрип, Энн Хэтэуэй, Эмили Блант, Стэнли Туччи и Трейси Томс. В зарубежном прокате картина появится 1 мая 2026 года.
Действие сиквела развернется спустя 20 лет после событий оригинала. В режиссерском кресле вновь Дэвид Фрэнкел, а за сценарий отвечает Элин Брош МакКенна, также работавшая над первой частью.
В фильме «Дьявол носит Prada-2» героиня Хэтэуэй Энди становится редактором отдела статей издания Runway и снова встречается с главным редактором Мирандой Пристли, которую играет Стрип. Попытки дуэта возродить журнал приводят их к встрече с бывшей первой помощницей Миранды, теперь уже влиятельной Эмили, которую играет Эмили Блант.
Первый тизер «Дьявол носит Prada-2» стал самым просматриваемым трейлером в 2025 году. За первые 24 часа он набрал 181,5 млн просмотров. Следующий ролик ― полноценный трейлер сиквела ― стал еще более популярным. Его за сутки посмотрели 222 млн раз ― это рекорд для студии 20th Century Studios.
Мэрил Стрип делилась, что Энн Хэтэуэй посоветовала продюсерам не приглашать в ленту слишком худых моделей. Обладательница трех премий «Оскар» также призналась, что сильно нервничала во время съемок картины из-за того ажиотажа, который они вызвали.