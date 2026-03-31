Праздник «Алые паруса» в Петербурге пройдет 27 июня

Афиша Daily
1 мин на чтение
Фото: Spbkinoforum/Wikimedia

Праздник для выпускников школ «Алые паруса» в Петербурге состоится в этом году 27 июня. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на губернатора Александра Беглова.

«Начинаем подготовку к главному празднику выпускников — „Алые паруса“», — сказал он. Беглов назвал праздник одним из самых красивых и ожидаемых мероприятий в Петербурге.

Первые «Алые паруса» прошли в Ленинграде 27 июня 1968 года. В этот день впервые по Неве прошла бригантина под алыми парусами, ставшая впоследствии главным символом для выпускников города. Традиция прервалась в 1979 году, но ее возрождение состоялось 24 июня 2005 года.

В прошлом году петербуржцам запретили находиться на Дворцовой и Университетской набережных во время репетиции «Алых парусов». Сотрудники полиции по громкоговорителю попросили собравшихся горожан покинуть улицы.

