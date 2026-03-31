«Лента.ру» выпустила спецпроект к 45-летию Ленинградского рок-клуба

Telegram предупредил о проблеме с оплатой Premium в России
Трифон Бебутов занял пост программного директора фестиваля молодого кино «Новое движение»
Дептранс Москвы: прокат электросамокатов заработает с 1 апреля
Ганвест прокомментировал штраф за неуважение к обществу: «Я остаюсь тем, кто я есть»
Минцифры выступило против штрафов за использование VPN
В Петербурге выставят на аукцион автограф Сергея Довлатова
Лора Дерн снимется в сериале о Джеффри Эпштейне
Селин Дион подтвердила свое возвращение на сцену
Ру отправляется в Мексику в новом трейлере продолжения «Эйфории»
Коммерсант: российские сервисы могут исключить из «белых списков» за допуск пользователей с VPN
Московское кафе открыло вакансию дегустатора шапочек куличей
Производитель Zewa объявил о завершении ребрендинга в России
РБК: с 1 апреля в России по требова­нию Минцифры отключат пополнение Apple ID​ с мобильного счета
У потомка д’Артаньяна взяли тест ДНК для идентификации могилы мушкетера
Wildberries запустил книжный сервис
СМИ: исполнители главных ролей в сериале о Гарри Поттере получат по 6,5 млн рублей за эпизод
Минцифры попросило мобильных операторов ввести плату за использование VPN
Вышел трейлер пятого сезона ситкома «Папины дочки. Новые»
Софи Тернер получила травму на съемках «Tomb Raider». Работу над проектом приостановили
В 73 регионах России пройдет фестиваль #ЛюдиКакЛюди в поддержку людей с РАС
Ганвеста оштрафовали за «явное неуважение к обществу»
Март 2026 года стал самым теплым в Москве за всю историю наблюдений
«Невеста!» Мэгги Джилленхол выйдет в «цифре» 7 апреля
Rambler&Co: больше всего россияне любят бытовой и абсурдный юмор
Фильм Гая Ричи «Грязные деньги» выйдет в российский прокат 21 мая 2026 года
Разработчики Cut the Rope выпустили заявление: грузовик с батончиками KitKat украл не Ам Ням
«Афиша» и «Ленком» показали саундраму на станции «Курская» в День театра
Сцену с астрофагами в «Проекте „Конец света“» сняли с помощью проволочной сетки и воды

«Лента.ру» выпустила спецпроект к 45-летию Ленинградского рок-клуба

Фото: Валентин Барановский

«Лента.ру» представила цикл материалов, приуроченный к 45-летию Ленинградского рок-клуба — первого официально признанного объединения рок-музыкантов в СССР.

Спецпроект объединяет архивные документы, исторические реконструкции и воспоминания участников рок-движения. Авторы рассказывают, как формировалась сцена, какие ограничения накладывала цензура и как менялось отношение советских властей к альтернативной музыке.

Отдельные материалы посвящены малоизвестным аспектам истории клуба. Так, музыкант Олег Гаркуша утверждает, что в создании площадки участвовали представители КГБ, рассматривавшие ее как инструмент наблюдения за молодежной средой.

Авторы цикла показывают, как клуб одновременно становился «точкой сборки» русского рока и инструментом контроля: здесь проходили легендарные концерты и фестивали, но при этом фиксировались настроения и высказывания музыкантов.

Отсчет истории рок-клуба ведется с 7 марта 1981 года, когда в Ленинграде состоялся первый концерт с участием групп «Пикник», «Мифы», «Зеркало» и «Россияне».

