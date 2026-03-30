HBO приступил к работе над вторым сезоном «Гарри Поттера»
Синоптик рассказал, что в Москве растаял почти весь снег
Сезон фонтанов в музее-заповеднике «Петергоф» откроется 25 апреля
Миранда Пристли теперь ездит на Maybach: Mercedes стал партнером «Дьявол носит Prada-2»
Ким Новак раскритиковала выбор Сидни Суини на главную роль в байопике «Scandalous!»
Всероссийская акция «Ночь музеев» в этом году пройдет 16 мая
39% молодых россиян готовы работать на одном месте больше 5 лет, если их устраивают условия
Синоптик: летом в Москве в этом году возможна аномальная жара
Райан Гослинг устроил брату Евы Мендес импровизированное прослушивание на промо «Конца света»
В Польше люди с алкогольной зависимостью будут каждый месяц получать денежное пособие
Сергей Бурунов и Александр Шепс получили главные роли в «Елках-13»
Умер Джеймс Толкан — звезда «Назад в будущее» и «Лучшего стрелка»
Джоан Роулинг понравился первый тизер сериала «Гарри Поттер»
Россияне смогут увидеть рядом Венеру и Юпитер 9 июня
В России предлагают ввести самозапрет на компьютерные игры
В СПЧ заявили, что есть «высокая вероятность» восстановления работы Telegram в России
Австрия планирует запретить соцсети для детей до 14 лет
Скандал вокруг Чаппелл Роан и дочери Джуда Лоу раздули боты
Бритни Спирс впервые высказалась после ареста за вождение в нетрезвом виде
Дженсен Эклс раскрыл подробности приквела «Пацанов»
В Европе неизвестные угнали грузовик с 12 тоннами батончиков KitKat
В Австралии, в городе Карнарвон, небо стало красным из‑за пылевой бури
В начале апреля в Москве и Подмосковье будет очень теплая погода
В России будут проводить консультирование по мотивации на рождение детей
Рианна дала показания по делу о нападении на ее особняк
Канье Уэст выпустил 12-й альбом «Bully» и клип на совместный трек с Трэвисом Скоттом
В Махачкале ввели режим ЧС из‑за наводнения
Средняя продолжительность жизни в России превысила 73 года

В Италии неизвестные в масках украли из музея картины Ренуара, Сезанна и Матисса

Афиша Daily
1 мин на чтение
Фото: parmawelcome.it/en

В Италии ограбили частный музей фонда Маньяни-Рокка в провинции Парма. Воры вынесли из него работы Пьера Огюста Ренуара, Поля Сезанна и Анри Матисса, сообщило региональное подразделение телерадиокомпании Rai в области Эмилия-Романья.

Инцидент произошел в ночь на 23 марта. Злоумышленники украли картину Ренуара «Рыбы» 1917 года, «Натюрморт с вишнями» Поля Сезанна (1890) и «Одалиска на террасе» Анри Матисса (1922).

Все произведения находились на верхнем этаже в зале французской живописи. Ущерб исчисляется миллионами евро.

По данным газеты Corriere della Sera, ограбление заняло менее трех минут. Несколько человек в масках взломали входную дверь и, по всей видимости, планировали похитить больше произведений, однако сработавшая сигнализация вынудила их спешно покинуть место преступления.

19 октября 2025 года в Париже воры ограбили Лувр. Преступники похитили 8482 бриллианта, 35 изумрудов, 34 сапфира и 212 жемчужин, которыми были украшены восемь драгоценностей. Сумма ущерба составила 88 млн евро. После произошедшего директор музея Лоранс Де Кар ушла в отставку, на посту ее сменил руководитель Версальского дворца Кристоф Лерибо.

Ранее «Афиша Daily» рассказывала о самых громких кражах в сфере искусства и о том, что могут сделать с добычей музейные грабители. Об этом можно прочитать здесь.

Расскажите друзьям