Мать Билли Айлиш будет вести кулинарное шоу

Фото: WETA

Мать музыкантов Билли Айлиш и Финнеаса О’Коннелла Мэгги Бэрд объявила, что она запускает кулинарное шоу под названием Climate Kitchen. Об этом пишет People.

Проект будет одновременно и кулинарным шоу, и лайфстайл-программой, и документальным фильмом. В нем представят рецепты «вкусных и доступных» блюд на растительной основе и советы по экологичному образу жизни, а также истории о борьбе с изменением климата. В подобном ключе Бэрд ведет свои соцсети.

Мэгги выступит соавтором, исполнительным продюсером и ведущей проекта. В качестве гостей в шоу примут участие сами Билли Айлиш и Финнеас О’Коннелл, которые оба любят готовить, отметила их мать.

Недавно стало известно, что Билли Айлиш намерена сняться в своем первом полнометражном фильме. Она обсуждает участие в экранизации романа «Под стеклянным колпаком» Сильвии Плат.

