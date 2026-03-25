Онжаню Эллис-Тейлор снимется в сериале «Эйнштейн»

Фото: Michael Buckner / Getty Images

Американская актриса Онжаню Эллис-Тейлор, известная по фильмам «Король Ричард» и «Мальчишки из „Никеля“», снимется в сериале «Эйнштейн». Об этом сообщил Deadline.

Эллис-Тейлор сыграет опытного офицера полиции, которая отработала десять тысяч часов в полевых условиях и считает дни до выхода на пенсию вместе со своим напарником. Сериал выйдет на канале CBS в телесезоне 2026–2027 года.

В актерский состав войдут также Мэттью Грей Гублер и Мелисса Фумеро. Гублер сыграет блестящего, но не имеющего цели правнука Альберта Эйнштейна. По сюжету, он работает профессором, но его хулиганские выходки однажды приводят к проблемам с законом.

После этого героя привлекают к работе полиции. Ученый вынужден помогать местному детективу в исполнении Фумеро раскрывать самые сложные дела. Это неожиданно придает направление жизни Эйнштейна и смысл.

Исполнительными продюсерами сериала «Эйнштейн» будут Энди Брекман, Рэнди Зиск, Майкл Раух, Тарик Джалил, Роуз Хьюз, Родриго Эррера Ибаргуэнгойтия и Лора Битц. Гублер также выступит в качестве продюсера.

